Hausse du budget d’une société nationale indexée par une enquête parlementaire

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le budget du complexe sucrier de Foum Gleita, une société nationale, visée par l'enquête de la commission parlementaire pour corruption et mal gouvernance, a été augmenté de plus de 100% dans le projet de Loi de finances 2023.

Le projet Loi de finances 2023 a accordé 636 553 950 Ouguiyas anciennes au complexe contre 307 974 700 en 2022.

Le complexe sucrier de Foum Gleita est le fruit d’un accord signé, en octobre 2011, entre le gouvernement mauritanien, la société soudanaise Kenana sugar compagny et le Commercial Bank of China (ICBC), avec comme objectif de permettre à la Mauritanie une production annuelle de plus de 100 000 tonnes de sucre.

L’accord concernait aussi la culture de canne à sucre sur une superficie de 8 000 hectares et la mise en place d'une unité de production d’énergie électrique et deux unités de production d’aliments de bétail et de fertilisants d’un montant de 335 millions USD.

En 2019, Kenana Sugar Compagny s'est retiré du projet suite à un différend l’opposant à la partie mauritanienne. Le complexe va par la suite indexé par le rapport d'enquête de la commission parlementaire sur la corruption et la mal-gouvernance présumées durant le règne de l’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.