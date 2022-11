La Mauritanie et l’UE ont une relation très ancienne (Président Ghazouani)

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie et l’Union européenne entretiennent une relation ancienne, fondée sur le respect, la confiance et sur l’intérêt commun, a indiqué le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors d’un dîner organisé dimanche à Nouakchott à l’honneur du président du Conseil européen, Charles Michel.



Le chef de l’État mauritanien a souligné, à l’occasion, la convergence des points de vue de la Mauritanie et ceux de l’Union européenne sur des questions sécuritaires, stratégiques et économiques.



Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également indiqué avoir discuté avec son invité des moyens de renforcer la coopération avec l’UE dans le domaine du changement climatique.



« Nous avons parlé des énergies renouvelables et des potentiels énormes dont dispose la Mauritanie, et la manière de faire de ces aspects des jalons importants dans la coopération entre la Mauritanie et l’UE », a-t-il détaillé.