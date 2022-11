Mali : interdiction des activités des ONG soutenues par la France

ALAKHBAR (Nouakchott) - Dans un communiqué diffusé lundi, le gouvernement de la transition au Mali a interdit, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les ONG opérant au pays sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire.



L’interdiction fait suite à l’annonce du 16 novembre par la France de suspendre son aide au développement en faveur du Mali, exceptée l’aide destinée aux ONG humanitaire opérant dans le pays.



Selon Bamako, cette décision française "ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aide déshumanisante pour notre Peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants et d'autre part dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien."



Bamako a aussi estimé que l’annonce française "n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali."



Dans ce contexte, le gouvernement de la transition a invité le peuple malien à "rester serein et à soutenir les Autorités de la Transition dans leur noble mission de refondation de l'Etat et de lutte implacable contre les groupes terroristes."