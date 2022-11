Burkina Faso : 14 morts dans deux attaques dans le nord du pays

ALAKHBAR (Nouakchott) – Au moins, 14 personnes, dont 8 supplétifs civils de l'armée burkinabé, ont été tuées dans deux attaques distinctes, menées par des hommes armés, lundi à Safi, un village de la commune de Boala dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales.



Les mêmes sources ont fait état de 10 autres blessés, de « graves dégâts matériels » et de « pillages de voitures et autres biens ».



Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques armées qui ont fait des milliers de morts et environ deux millions de déplacés depuis 2015. Ces attaques se sont multipliées ces derniers mois, notamment dans le nord et l'est du pays.



Le président de la Transition le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir après le coup d'État du 30 septembre dernier contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est engagé à reconquérir les parties du territoire sous le contrôle de groupes armés et qui représentent environ 40% de la superficie du pays.



Les autorité de la Transition ont lancé dans ce cadre une campagne de recrutement de 50.000 supplétifs civils qui devront appuyer l'armée dans la lutte antiterroriste.