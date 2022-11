Nouakchott : Lancement des travaux d’extension de 5 centres de santé

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, accompagné du Chef de la Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie, Jonnes Aguilem, a supervisé, mardi, le début des travaux de réhabilitation et d’extension de cinq centres de santé à Nouakchott, dans le cadre de la commémoration du 62ème anniversaire de l’Indépendance du pays.



Les cinq établissements concernés sont le Centre de santé de Dar-Naim , le Centre de santé de Riyad, les deux centres de santé Mère et enfant et “Kisal” d’El Mina, et le Centre pilote Mère et Enfant du Ksar.



Il s’agit de centres qui traitent en moyenne annuelle environ 150 000 patients, a indiqué le ministre de la Santé.



Mokhtar Ould Dahi a ajouté que les travaux comprendront 6.800 mètres carrés, dont environ 3,000 mètres carrés de réhabilitation et 3 800 d’extension, pour un coût supérieur à 183.000.000 MRU et sur une période qui s’étend du 13 juin 2022 au 12 juin, 2023.

Le projet de réhabilitation et d’extension des centres s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre le département de la santé et l’Union européenne à travers le programme d’appui au secteur de la Santé.