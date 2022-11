Le Conseil des Ministres, satisfat de la semaine de la culture de la jeunesse et du sport scolaire

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 23 novembre 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



-Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Matériel et Consommables Médicaux (CAMEC)



-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier d’Akjoujt



-Projet de décret portant approbation du plan général après implantation de la ville de Tintane, Wilaya du Hodh El Gharbi.Ce plan est le résultat des efforts visant à corriger les précédents plans de modernisation et de restructuration approuvés en Conseil des Ministres en 2009 et en 2017. II permet d’assurer leurs conformités aux normes d’urbanisme et de limiter les litiges dans les zones restructurées.



Le présent plan couvre une superficie totale de 2 700 hectares, et comprend des zones déclarées d’utilité publique dans le cadre du projet de réhabilitation et de rénovation de la ville de Tintane, y compris la zone d’accueil et tous les quartiers restructurés pour la modernisation de la ville de Tintane.



Il comprend aussi la zone inondable de l’ancienne ville de Tintane, dans laquelle est interdite toute construction à usage d’habitation ou de commerce et toute autre exploitation à l’exception des activités agricoles ou hydrauliques.



Par ailleurs,Le Conseil exprime sa satisfaction sur le déroulement de la semaine nationale de la culture de la jeunesse et du sport scolaire et adresse ses félicitations aux associations culturelles et sportives, à la famille scolaire, ainsi qu’à toute la jeunesse mauritanienne pour leur forte mobilisation qui a permis la réussite de cet important évènement.



Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif a fait le point sur le déroulement de l’année scolaire et de l’école républicaine. Il a noté que 117.224 élèves ont été inscrits en 1e année du fondamental, dépassant le nombre attendu qui était de 110.000 élèves.



Il a rappelé les mesures prises et relatives à la réhabilitation des infrastructures scolaires en cours et à l’acquisition d’une quantité importante de tables bancs dans les prochains jours.



Enfin le Conseil note avec satisfaction que le comité interministériel en charge du suivi de cette question a déjà pris les mesures tendant à une meilleure préparation de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024.



Enfin, le conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation



Administration Territoriale



Wilaya du Tiris Zemmour



Moughataa de Bir Oumgrein



Hakem :Colonel Ahmed Ould Mohamed Vall,



Arrondissement de Tmeimichat



Chef d’Arrondissement : Colonel El Ghassem Ould Bembary.



Ministère de la Culture, de la Jeunesse des sports et des Relations avec le Parlement

Cabinet du Ministre



Chargé de Mission : Ismail Ould Chouaïb.