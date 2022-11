Le complexe touristique « Sabah » ouvre ses portes à Nouakchott

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, ministre du Tourisme par intérieur, Mohamed Ould Abidine Ould Maayif a supervisé, dimanche 27 novembre 2022, l’ouverture du complexe touristique « Sabah » situé à la plage de Nouakchott. Il était accompagné de nombreux responsables du ministère du tourisme, d’hommes d’affaires et d’invités.La directrice du tourisme, Mariam Mint Bechir a estimé que le complexe hôtelier est une infrastructure qui va qualitativement renforcer les installations du pays dans le domaine du tourisme et contribuer plus généralement à l’économie nationale. Mint Bechir a souligné que le complexe touristique d’une capacité de 50 lits, fournira divers services et permettra de créer 80 opportunités d’emplois directs et 200 autres indirects.Parlant des réalisations du département du tourisme, la directrice a mis en exergue la formation de 500 jeunes dans diverses spécialités hôtelières, l’ouverture de la première école d’hôtellerie en Mauritanie, inaugurée le 17 novembre dernier, la mise à jour de la loi régissant le tourisme et l’attribution d’un nouveau siège à l’office national du tourisme.Poursuivant son intervention, Mint Bechir a indiqué que la capacité d'accueil dépasse désormais les 13 050 lits, notant que le secteur crée 12 030 opportunités d'emplois, dont 2 130 directs. De son côté, le directeur de « Sabah », Abdarahmane Mohamed Malick a affirmé que ce projet est une modeste contribution, allant dans le sens de la matérialisation de la vision du président de Mohamed Ould Ghazouani, concernant le développement du tourisme, valoriser les potentialités du pays et booster l’économie.Pour Abdarahmane Mohamed Malick, la mise en œuvre des reformes et l’amélioration du climat des affaires donnent plus de garanties aux hommes d’affaires et les incitent à davantage investir.Par ailleurs, le directeur a relevé que la malgré les potentialités touristiques (plages, déserts, monuments anciens, diversité) du pays, les rendements sont en deçà des attentes. Des efforts sont nécessaires selon lui, en particulier dans le domaine de l’hôtellerie.Il a en outre déclaré que ce projet et le personnel qualifié qui y travaille, servira de locomotive pour stimuler la création de plusieurs projets touristiques, et au-delà.