ALAKHBAR (Nouakchott) – Les lions du Sénégal, ont décroché, mardi 29 novembre, leur ticket de qualification pour les 8e de finale. Le Sénégal a battu (2-1) l’Equateur avec qui il était en ballotage. Le Qatar, pays organisateur, fini dernier du groupe et est éliminé de la Coupe du Monde 2022.Le Sénégal a ouvert le score à la 44e, à la suite d’un penalty obtenu par Ismail Sarr. Il se fera justice lui-même avec un tir à ras de terre, côté, droit.De retour des vestiaires, les coéquipiers de Valencia étaient plus entreprenants. Le Sénégal ayant beaucoup reculé, l’Equateur parviendra à égaliser sur corner. On joue la 68e lorsque Caicedo réceptionne le centre et expédie le cuir de la tête. Le portier sénégalais est battu.Devant absolument remporter ce match pour se qualifier, les lions du Sénégal vont s’en remettre à leur capitaine, Koulibaly. Profitant d’un coup franc mal dévié, il adressé une frappe du plat du pied à l’entrée de la surface. Imparable.Bien que secoués sur la fin, les sénégalais ont tenu bon. C’est la seconde fois de leur histoire qu’ils se qualifient pour les 8e de finale, depuis la coupe du monde de 2002.Les pays bas finissent ce tour de poule en tête du groupe A, avec 7 points, suivi du Sénégal avec 6 points et de l'Equateur avec 4 points. Le Qatar, pays organisateur, est bon dernier avec 0 point et un vilain -6 à la différence de buts.