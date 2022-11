Mondial 2022 : La Hollande décroche son ticket pour les 8e de finale

Mondial 2022 : La Hollande décroche son ticket pour les 8e de finaleALAKHBAR (Nouakchott) – La sélection batave file en 8e de finale, après sa victoire (2-0), mardi 29 novembre 2022 contre l’équipe du Qatar. Le pays hôte sort de la compétition avec 0 point au compteur.En tête de la poule A avant cette troisième journée, la Hollande a tenu son rang, sans avoir eu à forcer son talent. Dès la 27e, Gakpo bien servi près la surface, entre dans les 16m et déclenche une frappe du droit. C’est le but du 1-0. Le score restera ainsi jusqu’à la mi-temps.De retour des vestiaires, les bataves toujours si peu convaincants dans le jeu, doublent pourtant la mise. On joue la 49e lorsque Depay frappe à bout portant, mais voit son tir dévié par le portier qatari Barsham. Aux aguets, De Jong pousse la balle au fond. 2-0.Les deux premiers du groupe A, respectivement la Hollande (7 points) et le Sénégal (6 points) sont qualifiés pour les 8e, tandis que l’Equateur (4 points) et le Qatar (0 points) sont éliminés.