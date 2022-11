Le ministre de l’Emploi s’entretient avec le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Niang Mamoudou, a reçu en audience, mardi 29 novembre 2022, le nouveau représentant résidant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Mauritanie, Mansour N’diaye.Le ministre lui a souhaité plein succès pour ses nouvelles responsabilités, le remerciant au passage pour l’appui du PNUD au secteur de l’emploi en Mauritanie.De son côté, Mansour Ndiaye a remercié le ministre pour ses vœux et réitéré la disponibilité de l’organisme onusien à soutenir les actions du gouvernement allant dans le sens de la réalisation des objectifs de développement durable en Mauritanie.En outre, les deux parties ont discuté plus largement des problématiques de l’employabilité, de l’économie sociale et solidaire ainsi que les moyens devant permettre de mettre en œuvre la stratégie nationale de la microfinance, entre autres.