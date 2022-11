Mondial 2022 : L’Argentine se qualifie en 8e en battant la Pologne

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’Argentine de Lionel Messi s’est qualifiée, mercredi 30 novembre 2022 pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour ce faire, elle a disposé facilement (2-0) de la Pologne.A l’occasion de la troisième journée du groupe C, l’Argentine a rendu une copie propre en imposant son jeu et son rythme à la Pologne.Dominants, les argentins vont ouvrir le score au retour des vestiaires. Marc Allister qui réceptionne parfaitement un centre de Molina venu de la droite, ouvre le score avec un tir croisé.La Pologne qui a subi de multiples assauts, s’est retranchée dans son camp. A la 67e, Alvarez marque le deuxième but d’un tir lointain qui finit sa course dans la lucarne du portier polonais. Ce dernier s’est étendu de tout son long, en vain.Avec ce résultat, l’Argentine défaite lors de la première journée par l’Arabie Saoudite, engrange 6 points.La Pologne, bien que battue ce soir, occupe la deuxième place grâce à la différence de buts. Le Mexique et elle finissent avec 4 points.L’Arabie Saoudite quant à elle quitte la compétition avec 3 points et en ayant montré un football assez intéressant. Les poulains d’Hervé Renard ont été entreprenants, même si la marche était visiblement très haute.