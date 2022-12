8e édition de Dialogues méditerranéens : Ghazouani se rend à Rome

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président Mohamed Ould Ghazouani a quitté Nouakchott, jeudi 1er décembre 2022 pour se rendre à Rome. Il y participera à la 8e édition de Dialogues méditerranéens. L’événement va se dérouler du 2 au 3 décembre dans la capitale italienne avec la participation de plusieurs chefs d’Etats.Le MED est une initiative du ministère italien des affaires étrangères et de la coopération et de l’Institut italien d’études politiques internationales (IPSI).Placé sous le thème : traverser la tempête : interdépendance, résilience et coopération », le MED ambitionne de repenser les approches traditionnelles de la région pour aboutir à la rédaction d’un nouvel « agenda positif « qui aborde les défis communs aux niveaux régional et international.A noter que Ghazouani est accompagné d’une importante délégation composée de ministres, hauts responsables et d’hommes d’affaires.