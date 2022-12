Cambriolage d’un bureau de change : la police annonce l’arrestation de deux personnes

ALAKHBAR (Nouakchott) – La police nationale a déclaré, jeudi 1er décembre 2022, avoir arrêté deux personnes présumées auteures du cambriolage d’un bureau de change situé au marché capital, Nouakchott. Le responsable du bureau avait déposé une plainte pour le vol d’un montant de 71 millions d’ouguiyas.Dans un communiqué publié par la police nationale, celle-ci explique que le bureau cambriolé, est spécialisé dans le transfert d’argent et le change au marché principal de Nouakchott.La police affirme que le forfait « a été commis par deux personnes douées en matière de planification et d’exécution », ce qui selon elle, « a compliqué le processus permettant de faire la lumière sur ce dossier ».Par ailleurs, la police explique dans son communiqué, que les deux individus sont arrivés « déguisés » au marché et « ont attendu la tombée de la nuit pour agir ». Une fois le montant dérobé, « ils ont caché les fonds dans un coin du marché préparé à l’avance » avant de « partir sans l’argent ».La même source indique les deux présumés auteurs ont tenu une réunion pour « peaufiner leur stratégie de retrait progressif des fonds, sans éveiller les soupçons ».La police note également que les présumés auteurs avaient convenus que l’un des deux allait s’établir dans l’est du pays pendant un an et y tenir un commerce.