Ould Ghazouani se rend au Gorgol pour inaugurer plusieurs projets

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président Mohamed Ould Ghazouani a quitté Nouakchott, lundi 5 décembre 2022, à destination du Gorgol. Il est attendu qu’il inaugure plusieurs projets à Kaédi et Foum Gleita.Durant son séjour au Gorgol, Ould Ghazouani va inaugurer 54 établissements d’enseignement et centres de santé.Il est également prévu que le président donne le coup d’envoi du projet « Dari » exécuté par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion « Taazour ».Ould Ghazouani est accompagnée d’une délégation composée de ministres et de plusieurs hauts responsables.