Ghazouani inaugure 54 écoles et 20 structures de santé à Kaédi

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président Mohamed Cheikh Ghazouani, a procédé, lundi 5 décembre 2022 à l’inauguration de 54 établissements d’enseignement et de 20 structures de santé, à Kaédi.Ces projets ont été mis en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (Taazour), à travers son programme « chila ». Il s’agit de 43 écoles primaires, 6 collèges et 5 lycées qui ont coûté 6 milliards et 620 millions d’ouguiyas (ancienne monnaie ».Les établissements précités sont dotés de plus de huit mille tables-bancs ainsi que divers équipements nécessaires à l’administration et au déroulement des cours.Pour ce qui est des 20 structures de santé également inaugurées aujourd’hui, elles ont nécessité environ 3 milliards et 636 millions d’ouguiyas (ancienne monnaie).