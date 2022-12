Mondial 2022 : La Croatie se qualifie en quarts au bout du suspense

ALAKHBAR (Nouakchott) – La sélection de Croatie s’est qualifiée en quarts de finale de la coupe du monde Qatar 2022, en venant à bout de celle du Japon, aux tirs au but. Lundi 5 décembre 2022, les deux équipes se sont neutralisées (1-1) durant le temps règlementaire puis en prolongations.Finalistes du dernier mondial, la Croatie a eu du fil à retordre. Les coéquipiers de Livakovic ont été menés à la 43e, suite à un but de Maeda. L’équipe nippone qui a été combative et ayant montré de belles séquences de jeu, sera rejointe au score au retour des vestiaires. On joue la 55e, lorsque Perisic marque de la tête.Après l’égalisation, les croates ont mis plus de pression et ont obtenu plusieurs occasions. Les japonais, vaillants, ont opposé une farouche résistance. Et cela, jusqu’à la fin du temps réglementaire et des prolongations.Aux tirs au but, la Croatie a eu les nerfs plus solides. Le portier Livakovic qui avait fait une belle prestation durant les 120 minutes, a été héroïque durant la séance de tirs au but. Il a tout simplement arrêté trois tirs des japonais, conduisant ainsi sa sélection en quarts de finale.La Croatie qui passe avec trois tirs au but à un, sera opposée au vainqueur du match Brésil – Corée du Sud en quarts.