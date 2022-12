Football : La fédération espagnole vire son sélectionneur

ALAKHBAR (Nouakchott) – La fédération espagnole de football, a viré, jeudi, son sélectionneur national, Luis Enrique. La séparation intervient suite à l’élimination de l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022.Le nouveau sélectionneur espagnol se nomme Luis de la Fuente. Ancien footballeur, âgé de 61 ans, il était jusqu’ici en charge de l’équipe espoir.La fédération annoncé qu’il sera officiellement présenté lundi prochain et que l’équipe nationale disputera ses matchs de qualifications à l’euro 2024 sous la direction du nouveau technicien.A la tête de la Roja depuis 2018, Luis Enrique, 52 ans n’a guère pu faire mieux que les huitièmes de finales. Son équipe est tombée face à des Lions de l’Atlas (Maroc) accrocheurs, qui l’ont battu aux tirs au but (3-1).Sur l’échiquier européen, il avait réussir à mener son équipe jusqu’en demies finale de la coupe d’Europe l’été dernier et en finale de la ligue des nations ensuite.