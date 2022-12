Un syndicat étudiant exige la satisfaction de ses revendications

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’Union nationale des étudiants de Mauritanie, a insisté, jeudi, sur la nécessité de satisfaire les doléances inscrites dans sa plateforme revendicative annuelle » au niveau de l’Institut supérieur des études et des recherches islamiques (ISERI).Le président de la section ISERI de l’Union, Mohamed Salem Hama, a déclaré que l’organisation des élections pour la représentation des étudiants au conseil d’administration de l’ISERI, ainsi qu’au conseil scientifique et pédagogique, figure parmi les priorités du syndicat.Selon le syndicaliste étudiant, que les élections en milieu estudiantin sont un acquis important, notant que l’Union « a milité ces dernières années pour cela ».Evoquant les difficultés auxquels font face les étudiants, Ould Hama a relevé l’insuffisance de bus pour le transport des étudiants. Ils sont obligés dit-il, de s’y entasser, au regard du nombre d’étudiants à transporter et le nombre réduit de lignes.Il a en outre souligné que dans sa plateforme revendicative, l’Union demande à ce que le nombre de bus soit proportionnel à la population étudiante à transporter.