Signature d’un accord de coopération entre la chambre de commerce et le forum mauritano-américain des hommes d’affaires

ALAKHBAR (Nouakchott) – La chambre de commerce, de l’industrie et de l’agriculture de Mauritanie, a signé, jeudi, un accord de coopération avec le forum mauritano-américain des hommes d’affaires.L’accord a été signé, côté chambre de commerce par son président Ahmed Baba Ould Ely et côté forum par Sidi Ahmed Ould Abidine.L’accord vise à créer des opportunités de partenariat entre les hommes d’affaires mauritaniens et américains, dans divers domaines.