La Mauritanie veut accélérer la réalisation de la route Zouerate-Tindouf

ALAKHBAR (Nouakchott) – Une délégation multisectorielle, conduite par le ministre de l’Equipement et des Transports, Nany Ould Chrouga, a entamé, lundi, une visite de trois jours en Algérie.Il est attendu que la réunion de la commission chargée du suivi du projet routier reliant la Mauritanie à l’Algérie, aboutisse à la validation d’une feuille de route pour le démarrage des travaux.Longue de 900km, le tronçon Zouerate-Tindouf contribuera à redynamiser les échanges commerciaux et liens culturels et sociaux selon les deux parties.La Mauritanie et l'Algérie avaient décidé le 28 décembre 2021 de construire une route reliant les deux pays. Selon le ministère, l'objectif de sa visite est donc de mettre en commun les efforts pour faire avancer le projet d'une part et d'autre part, visiter des installations algériens, sur invitation du ministre algérien des travaux publics.