Construire ensemble une communauté d’avenir partagé sino-arabe et élaborer un nouveau plan pour la coopération sino-mauritanienne

-- Pour célébrer la réussite du premier Sommet Chine-Etats arabes Par S.E.M. Li Baijun, Ambassadeur de Chine en Mauritanie



A l’invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud d’Arabie Saoudite, le Président chinois Xi Jinping a participé au premier Sommet Chine-Etats arabes et au Sommet du Conseil de coopération Chine-Golfe à Riyad, et a effectué une visite d’Etat en Arabie saoudite du 7 au 10 décembre 2022. Il a tenu des réunions bilatérales avec près de 20 dirigeants des pays arabes. Il s’agit de la première visite du Président Xi Jinping dans un pays du Moyen-Orient après la tenue avec succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois et de l’événement diplomatique le plus important et du plus haut niveau entre la Chine et le monde arabe depuis la fondation de la République populaire de Chine. Cette visite a attiré une grande attention et suscité des discussions animées des amis de tous horizons dans les pays arabes, y compris la Mauritanie. Saisissant cette occasion, je voudrais prendre comme thème le premier Sommet Chine-Etats arabes, pour présenter aux amis mauritaniens la situation et la signification de ce Sommet et envisager avec vous l’avenir radieux de la coopération amicale sino-arabe et sino-mauritanienne.



— Renouveler l’amitié et avancer main dans la main pour inaugurer une nouvelle ère des relations sino-arabes. La Chine et les pays arabes sont toujours de bons amis et de bon partenaires. Pendant longtemps, les civilisations chinoise et arabe se sont inspirées l’une de l’autre et rayonnaient sur le continent eurasiatique. Nous nous sommes rencontrés et avons nourri notre amitié à travers l’ancienne Route de la Soie. Nous avons partagé heurs et malheurs dans la lutte pour la libération nationale. Nous avons œuvré à la coopération gagnant-gagnant dans la mondialisation économique. Nous avons défendu la justice et l’équité face aux aléas internationaux. Ensemble, nous avons écrit une belle histoire d’entente et d’harmonie qui relie l’Est et l’Ouest, et une belle histoire d’apprentissage mutuel et d’entraide entre la Chine et les Etats arabes. Ces dernières années, la profondeur et l’étendue des relations de coopération amicale sino-arabes n’ont cessé de s’accroître. Du premier Forum de Coopération sino-arabe tenu en 2004 au premier Sommet Chine-Etats arabes en 2022, il s’agit d’un choix stratégique pour la Chine et les pays arabes de renforcer la solidarité et la coopération face aux défis mondiaux, ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire des relations sino-arabes.



Au cours du Sommet, le Président Xi Jinping, les dirigeants de 21 États de la Ligue arabe, y compris le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ainsi que le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes Ahmed Aboul Gheit se sont réunis pour discuter du plan de développement des relations et de la coopération sino-arabes et créer ensemble un bel avenir pour le partenariat stratégique sino-arabe. Ayant des résultats très fructueux, le Sommet a publié la Déclaration de Riyad du premier Sommet Chine-Etats arabes et annoncé l’engagement commun des deux parties de travailler à construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe à l’ère nouvelle. Le Sommet a également publié les grandes lignes du plan de la coopération globale entre la République populaire de Chine et les Etats arabes, et le document sur l’approfondissement du partenariat stratégique Chine-Etats arabes tourné vers la paix et le développement. Ces fruits reflètent pleinement et de manière éclatante la ferme volonté de la Chine et des Etats arabes de renforcer davantage la solidarité et la coopération et de s’unir pour un développement commun. Ils rassemblent le consensus stratégique entre la Chine et les Etats arabes sur le développement de leurs relations et les grands enjeux régionaux et internationaux, montrant l’énorme potentiel et les vastes perspectives pour la coopération future.





— Consolider le consensus et approfondir la coopération pour construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe. Dans son discours à la cérémonie d’ouverture du Sommet, le Président Xi Jinping a résumé et précisé l’esprit de l’amitié sino-arabe qui se caractérise par “la solidarité et l’entraide, l’égalité et le bénéfice partagé, l’inclusion et l’inspiration mutuelle”. Dans le but de construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe, il a avancé quatre propositions: garder l’indépendance et défendre les intérêts communs; axer les efforts sur le développement économique et favoriser la coopération gagnant-gagnant; préserver la paix dans la région et réaliser la sécurité commune; intensifier les échanges entre civilisations et renforcer la compréhension et la confiance mutuelles. Ces quatre propositions répondent aux besoins réels de renforcement de la coopération multidimensionnelle sino-arabe et indiquent la direction à suivre pour construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe à l’ère nouvelle. Comme l’a dit le Président Xi Jinping, la Chine entend travailler avec les Etats arabes à promouvoir, d’ici trois à cinq ans, huit initiatives de coopération majeures portant sur le soutien au développement, la sécurité alimentaire, la santé, l’innovation verte, la sécurité énergétique, le dialogue entre civilisations, la formation de la jeunesse, ainsi que la sécurité et la stabilité. Ces concepts et propositions, basés sur le présent et tournés vers l’avenir, fournissent des orientations claires pour renforcer davantage la confiance mutuelle stratégique d’amitié sino-arabe, planifier et promouvoir de manière globale la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. Ils sont propices à améliorer davantage des intérêts communs et de la coopération stratégique des deux parties, et à réaliser le bénéfice mutuel et le gagnant-gagnant plus approfondis et de meilleure qualité.





— Multiplier les échanges au plus haut niveau et renforcer la confiance mutuelle pour écrire un nouveau chapitre de l’amitié sino-mauritanienne. La Chine et la Mauritanie entretiennent une amitié traditionnelle et la coopération dans divers domaines a donné des résultats fructueux. En tant que pays important du monde arabe et islamique, la Mauritanie est un témoin, un acteur et un contributeur important à la coopération sino-arabe. Lors du Somment, le Président Xi Jinping s’est entretenu pour la première fois avec le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ce qui a indiqué la direction et dessiné un grand plan pour le développement futur des relations et de la coopération de nos deux pays. Le Président Xi Jinping a hautement apprécié les relations et la coopération d’amitié entre nos deux pays. Il a affirmé le ferme soutien de la Chine aux efforts de la Mauritanie visant à poursuivre une voie de développement adaptée à ses conditions nationales, et son opposition à l’ingérence des forces extérieures dans les affaires intérieures mauritaniennes, et salué l’appui sans équivoque de la partie mauritanienne à la partie chinoise notamment sur les questions relatives à Taiwan, à Hong Kong, au Xinjiang et aux droits de l’homme. La Chine entend travailler avec la Mauritanie à porter leurs relations d’amitié et de coopération à un niveau encore plus élevé. Le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a exprimé ses remerciements à la Chine pour ses aides désintéressées pendant longtemps. Selon lui, la Mauritanie poursuit depuis toujours et fermement la politique d’une seule Chine et continuera d’accorder un ferme appui à la position de la Chine sur la question des droits de l’homme et de s’opposer fermement à l’ingérence de toute force dans les affaires intérieures de la Chine sous couvert des droits de l’homme. Il a affirmé le souhait de la Mauritanie de maintenir les échanges de haut niveau avec la Chine, de s’inspirer de ses expériences de gouvernance réussies et d’approfondir la coopération avec elle dans différents domaines. Je suis convaincu que sous la direction stratégique des deux chefs d’Etat, le développement des relations sino-mautaniennes aura sûrement un avenir meilleur.





Un proverbe arabe dit : “Les actes sont des fruits, les paroles ne sont que des feuilles”. Et les Chinois disent souvent, “L’action a plus de poids que les mots”. A l’avenir, la Chine est disposée à travailler avec la Mauritanie pour promouvoir vigoureusement l’esprit de l’amitié sino-arabe et mettre en œuvre conjointement les huit initiatives de coopération majeures. Dans la mesure du possible, la Chine mettra en œuvre des projets de coopération et d’assistance au développement en Mauritanie, accélérera les consultations sur le traitement tarifaire nul des marchandises mauritaniennes exportées vers la Chine, aidera la Mauritanie à renforcer sa sécurité alimentaire en s’appuyant sur le Centre de Démonstration des Techniques agricoles et d’Elevage et renforcera la coopération médicale et sanitaire en mettant en valeur l’Equipe médicale chinoise. La Chine élargira les échanges du personnel et les échanges culturels, renforcera la coopération dans la lutte contre la sécheresse et la désertification, les énergies renouvelables, la sécurité des données et d’autres domaines et continuera d’encourager les entreprises chinoises à participer activement au développement de la Mauritanie dans les domaines de l’énergie, de la pêche, des mines et des infrastructures. En conjuguant nos efforts, nous allons enrichir et approfondir le modèle de coopération multidimensionnelle, à plusieurs niveaux et de grande envergure entre la Chine et les pays arabes, construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe à l’ère nouvelle et créer un avenir plus brillant pour les relations sino-mauritaniennes et sino-arabes!