Mauritanie : Les élections législatives, municipales et régionales se tiendront en mai 2023

ALAKHBAR (Nouakchott) – La commission électorale nationale indépendante (CENI), a décidé, mardi, d'organiser les élections législatives, municipales et régionales en mai 2023.Selon la délibération de la CENI, le collège électoral sera convoqué le 28 février 2023. La campagne électorale quant à elle, démarrera vendredi 28 avril 2023.D’après la commission, le premier tour aura lieu samedi 13 mai 2023, tandis que le second tour est prévu le 27 du même mois.Dans sa délibération, la CENI souligne qu’un autre calendrier a été étudié. Mais il a été abandonné car les dates de fin de la campagne et du premier tour, coïncideraient avec la fin du ramadan.