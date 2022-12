Mondial 2022 : L’Argentine se débarrasse de la Croatie (3-0) en demies

ALAKHBAR (Nouakchott) – La sélection argentine s’est qualifiée, mardi soir, en finale de la coupe du monde Qatar 2022. Elle a facilement (3-0) disposé de la Croatie.Lionel Messi, a ouvert le score à la 34e, sur penalty. Son tir croisé du gauche, n’a laissé aucune chance au portier Livakovic, à l’origine du penalty. C’est en effet ce dernier qui a fauché l’attaquant citizen, Alvarez, dans la surface.Très enjambe, Alvarez va doubler la mise 5 minutes plus tard. On joue la 39e lorsqu’il démarre une chevauchée du milieu de terrain et conclu plein axe.L’Argentine est virtuellement qualifiée à la pause.Au retour des vestiaires, les croates diminués au milieu de terrain avec la sortie de Brozovic et orphelins d’un attaquant, devant, ne pourront pas faire grand-chose contre de solides argentins.On joue la 69e lorsque Messi, encore lui, passe en revue la défense croate, avant de servir Alvarez. Dans un beau jour, il conclut d’un plat implacable. 3-0, le score ne bougera plus.L’Argentine connaitra le nom de son adversaire en finale, à l’issue du match opposant le Maroc à la France. Quel que soit le résultat, Messi affrontera un de ses coéquipiers en finale (Hakimi ou Mbappé).Finaliste du dernier mondial, la Croatie devra se contenter d’une éventuelle troisième place. Elle croisera le fer avec le demi-finaliste malheureux du match Maroc vs France.