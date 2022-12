Mauritanie : Les écoles privées "réfléchissent à abandonner l’enseignement"

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Syndicat national des promoteur de l’enseignement privé a annoncé lors d’un en point de presse, tenu hier mardi à Nouakchott, que "les écoles privées réfléchissent sérieusement à abandonner, de leur propre gré, l'enseignement privé , secondaire et fondamental, si les autorités publiques continuent à leur retirer progressivement le cycle fondamental."

"Le retrait du fondamental du secteur privé nous pousse obligatoirement à nous départir du cycle secondaire, ajoute le Syndicat. Cette attitude est dictée par le fait que l'enjeu du secteur privé et son capital résident dans la recherche de la qualité. Il est évident que cette qualité ne peut être garantie sans le cycle du fondamental qui constitue la base sur laquelle se construisent les capacités mentales et cognitives de l'enfant et qui permet la maitrise de l'apprentissage et son orientation conformément à ses objectifs et à ses finalités."

"La décision du retrait de l'enseignement fondamental engendrera aussi le licenciement de milliers de diplômés chômeurs et de centaines de gardiens pères de familles parmi ceux à qui le secteur de l'enseignement privé garantit de quoi faire vivre leurs familles", poursuit le syndicat.

Le Syndicat national des promoteur de l’enseignement privé a rappelle que "le système éducatif connait depuis le début de cette nouvelle année scolaire de grands questionnements et une controverse autour de la décision relative au retrait progressif du cycle fondamental de l'enseignement privé et qui a débuté déjà par le retrait de la première année dans le but de mettre en place les fondements d'une école républicaine est l'un des choix de souveraineté de l'État."