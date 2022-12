Mauritanie : naissance d’une coalition politique : "Espoir Mauritanie"

ALAKHBAR (Nouakchott) - Cinq partis et mouvement politiques mauritaniens ont lancé hier jeudi à Nouakchott une nouvelle coalition dénommé: "Espoir Mauritanie."

Les cinq sont le Parti Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie (FRUD), le Parti Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP), le Parti Changement Effectif, le Sursaut Populaire Démocratique (SPD) et La Mauritanie qui rassemble.

Dans un communiqué diffusé à l’occasion, les cinq ont déclaré : " Du fait de l’inaptitude, des dirigeants, à concevoir une échelle des priorités au service du relèvement de la collectivité, la gouvernance devient un exercice de bricolage hebdomadaire, une ambition d’au-jour-le-jour. La somme des dysfonctionnements précités finit par consolider et figer le dispositif de discrimination et d’exclusion que sa constance et sa vulgarité destinent, pourtant, à la contestation."

"L’outrance des inégalités, souvent vieilles de quelques siècles, la dissémination de la discorde et le regain de la haine, parmi nos diverses communautés, confirment la réalité d’un enjeu de survie, vecteur d’une menace, imminente, à la stabilité des institutions", ont-ils ajouté.

"Malgré la noirceur du tableau, poursuivent-ils, nous en sommes convaincus, l’épreuve des urnes renferme l’unique voie d’un changement sans dégâts et à l’abri des règlements de compte ; nous le savons, d’expérience, l’organisation d’élections inclusives et transparentes reste le rempart au risque insurrectionnel et le meilleur antidote à l’effritement d’une cohésion, depuis trop longtemps en berne."