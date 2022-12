Deux réunions du conseil de ministres attendues cette semaine

ALAKHBAR (Nouakchott) – Il est attendu que le gouvernement tienne deux réunions du conseil des ministres, cette semaine. La première devrait avoir lieu demain, lundi, tandis que la seconde correspondra à la journée habituelle du mercredi.Des sources gouvernementales ont indiqué à l’agence Alakhbar que deux réunions du conseil des ministres ont été programmées, avec à l'ordre du jour plusieurs projets de lois qui doivent être adoptés avant d'être envoyés au parlement.Le gouvernement fait une course contre la montre pour faire passer plusieurs projets de lois avant les vacances consécutives au nouvel an. La démarche vise également à donner aux parlementaires le temps nécessaire pour discuter et voter les projets de lois.Un certain nombre de ces projets de lois sont relatifs à l’organisation des prochaines élections, dont la question de l’augmentation du nombre de députés.