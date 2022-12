Mauritanie: adoption d’une institution de la zakat

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Conseil des ministres mauritanien a adopté, lundi, un projet de loi portant création d’une institution nationale, chargée de la collecte et de distribution de la Zakat (aumône légal), selon les principes de la charia (Loi islamique).



Le projet de loi a prévu l’ouverture d’un compte bancaire, dénommé "Beit Mal Zakatt El Mauritani".



"Le mécanisme de fonctionnement de ce compte sera déterminé et organisé de manière à garantir la transparence, établir la confiance, réduire les coûts et assurer la réalisation des objectifs souhaités, à la fois religieux et économiques", a précisé le Gouvernement.