Entretien téléphonique entre les présidents émirati et mauritanien

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président émirati Mohamed ben Zayed Al Nahyane s'est entretenu mardi au téléphone avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rapporté l’agence de presse émiratie - WAM.

Les deux chefs d'État ont discuté des relations fraternelles entre les Émirats arabes unis et la Mauritanie et de l’opportunité de développer et d'élargir la coopération bilatérale.



L'entretien est intervenu après l’annulation par Mohamed ben Zayed Al Nahyane de la visite qu’il devait effectuer, ce jeudi, à Nouakchott.