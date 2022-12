Ministre de l’Éducation nationale : L'École républicaine est devenue une réalité

ALAKHBAR (Nouakchott) – « l'École républicaine est devenue une réalité », a indiqué le Ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système éducatif, Brahim Vall Ould Mohamed Lemine, mercredi au festival d’Aioun (Hodh el Gharbi - Sud).



Il a ajouté que l'École républicaine est un espace éducatif et un vecteur des valeurs nationales.



Le ministre a par ailleurs informé a l’occasion que l'État a mobilisé suffisamment de ressources humaines et matérielles pour la réforme du système éducatif, appelant les citoyens à soutenir cette réforme.