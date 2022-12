L’Algérie est disponible à former des étudiants mauritaniens (Ministre)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a exprimé, hier mardi, la disponibilité de son pays à former des étudiants mauritaniens dans des secteurs clés comme les mines, le pétrole et le gaz pour faciliter leur intégration sur le marché du travail.



L’Algérie pourrait accueillir des techniciens et cadres mauritaniens dans ses instituts de formation dont SONATRACH, spécialisée dans les hydrocarbures et Sonelgaz, spécialisée dans la fourniture des énergies électrique et gazière, a-t-il ajouté.



Mohamed Arkab recevait le ministre mauritanien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Niang Mamoudou.