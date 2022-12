L'association professionnelle du tourisme demande une meilleure règlementation du secteur

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’Association professionnelle du tourisme, a demandé aux autorités de mieux règlementer le secteur et favoriser les investissements.Le président de l’association, Ahmed Ould Kerkoub a déclaré durant une conférence de presse, que le secteur souffre de l’anarchie et de la concurrence déloyale.Ould Kerkoub a aussi invité les autorités, à vérifier la validité des licences des acteurs du tourisme.Enfin, le président de l’association a demandé une baisse des impôts au profit des acteurs du secteur du tourisme et de les soutenir pour l’obtention de prêts bancaires.