Ghazouani appelle à l’édification d’une justice indépendante et impartiale

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président Mohamed Ould Ghazouani, a appelé à l’impulsion d’une nouvelle dynamique, qui permettra d’intensifier les efforts pour l’édification d’un système judiciaire indépendant et impartial. Celui-ci devrait consacrer l’Etat de droit et promouvoir l’unité nationale.Ould Ghazouani qui s’exprimait hier, mercredi, lors de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, a déclaré que le pouvoir judiciaire est un outil devant faire prévaloir le droit entre les populations. C’est d’après lui le fondement de la justice et un élément autour duquel s’organisent les différents aspects de la vie politique, économique et sociale.Au cours de sa réunion, le Conseil a approuvé le recrutement et l’intégration de 24 magistrats, diplômés de l’Ecole nationale d’administration, de journalisme et de magistrature. Un certain nombre d’entre eux ont été affectés au niveau des tribunaux de l’intérieur du pays.Le Conseil a par ailleurs régularisé la situation de certains magistrats et approuvé les affectations de plus 70 autres.