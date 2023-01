Enseignement supérieur : Des enseignants contractuels demandent à être recrutés

ALAKHBAR (Nouakchott) – Un collectif d’enseignants contractuels ayant un grade de docteur, a demandé l’ouverture de cycles de recrutements, au niveau des établissements d’enseignement supérieur.Dans un communiqué, le collectif déclare que « certains établissements d’enseignement supérieur n’ont connu aucun recrutement depuis plus de 11 ans, pour résorber le gap en termes d’enseignants ».D’après la même source, « plus de 15 enseignants avec le grade de docteur, ont dépassé l’âge légal pour être éligible à un recrutement au niveau l’enseignement supérieur à la fin de l’année 2022 ».Le collectif indique également que le ministère de l’Enseignement supérieur avait demandé aux établissements de faire un état des lieux et de formuler leurs besoins en enseignants. Cela a été fait selon le collectif, qui relève que les dossiers ont été validés par le ministère de tutelle puis envoyés au ministère des Finances, d’après leurs sources.Les enseignants réunis au sein du collectif demandent au président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de donner les instructions pour que le ministre des Finances fasse le nécessaire afin de permettre l’ouverture de recrutements au niveau des établissements d’enseignement supérieur.