Dar El Barka: Le parti INSAF appelle les populations à s’inscrire sur les listes électorales

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le parti au pouvoir El INSAF a appelé les populations de Ngoral Guidala dans l’arrondissement de Dar El Barka à "s’inscrire massivement sur les listes électorales" en vue des prochaines échéances électorales.

L’appel a été lancé par le responsable du parti Mamadou Lamine N’DONGO au cours d’un rassemblement politique, tenu le samedi 31 décembre 2022, qui a réuni les cadres de l’Alliance de Dar El Barka, les présidents des Sous-Sections des deux communes de Dar El Barka et Ould Birom, les présidents des Secteurs, les conseillers municipaux et les représentants de 51 villages de l’arrondissement, ainsi que les délégations de la commune de Boghé et de Dar El Avia.

Mamadou Lamine N’DONGO a indiqué avoir renouvelé, a l’occasion, sa confiance au président Mohamed Cheikh El Ghazouani pour « sa gouvernance vertueuse, marquée par le maintien de la stabilité et de la sécurité dans le pays, l’ouverture, le dialogue et par la promotion de l’unité nationale. »