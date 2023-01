La Russie réserve 50 bourses d’études aux étudiants mauritaniens

ALAKHBAR (Nouakchott) – La Russie a réservé 50 bourses d’études au profit d'étudiants issus des universités mauritaniennes, selon une annonce faite par le ministère mauritanien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.Dans sa publication faite sur sa page Facebook officielle, le ministère précise que les bourses sont valables pour l’année académique 2022-2023.Le ministère a aussi publié le lien du site internet sur lequel, les étudiants devront déposer leur dossier d’inscription et suivre les procédures pour l’obtention de la bourse.Enfin, le ministère a invité les étudiants à prendre contact avec l’Ambassade de la Russie à Nouakchott pour avoir plus d’informations concernant ladite bourse.