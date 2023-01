Ghazouani : Nous avons fourni beaucoup d’efforts pour l’indépendance de la justice

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré avoir fourni d’importants efforts pour l’indépendance de la justice et la consolidation du principe de séparation des pouvoirs.La déclaration a été faite au cours de son mot, jeudi, à l’occasion de l’ouverture des états généraux de la justice, placés sous le thème : « quelle justice voulons-nous ? ».Le président a souligné avoir œuvré pour l’amélioration des conditions de travail de la justice et permettre à l’institution de mener à bien ses missions, en toute indépendance.Il a également estimé que la justice doit être professionnelle, à travers la spécialisation et la formation continue.Enfin, le président de la République a indiqué que les états généraux visent à étudier les problématiques posées pour faciliter l’accès à la justice.