Candidature libre : Le ministère de la Santé décide de délivrer des diplômes aux infirmiers sages-femmes

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministère de la Santé a décidé de délivrer des diplômes de fin d’études, à tous les candidats libres ayant suivi et réussi les cycles de formation au niveau des écoles de Santé du pays.Dans une lettre adressée par le secrétaire général du ministère, Mohamed Lemine Ould Mohamed El Hadj, aux directeurs des écoles de Santé, il est précisé que les cycles de formations concernés sont ceux : d’infirmier d’Etat, de sage-femme et d’infirmier médico-social.Dans sa lettre, le secrétaire général souligne que les diplômes seront délivrés conformément aux procès-verbaux signés par les jurys d’examen.De son côté, la coordination des infirmiers libres, a déclaré dans un communiqué, que la décision du ministère est une réponse à une de leurs revendications. Il s’agit de corriger une erreur, car, les candidats libres ne recevaient que des attestations à la fin du cycle de formation, au lieu d’un diplôme en bonne et due forme, ajoute-t-elle.La coordination invite le ministre de la Santé, Moktar Ould Dahi à poursuivre son action à travers la fourniture de contrats « aux infirmiers et sages-femmes qui n’ont pas eu la chance d’être intégrés à la fonction publique ».