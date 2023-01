La Mauritanie participe au salon de l’électronique aux Etats-Unis

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministre de la Transformation numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, Mokhtar Ahmed Yedaly, a quitté Nouakchott jeudi matin, à destination des Etats-Unis.Il participe au salon technologique et électronique qui se déroule au Nevada du 4 au 9 janvier courant.Le consumer Electronics Show (CES), est l’un des plus grands événements consacrés à l’innovation technologique et électronique.Le ministre a fait le déplacement, accompagné de la directrice de l’Innovation, Mariem Kane.