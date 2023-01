Sénégal : au moins 40 morts et 87 blessés dans une collision de bus

ALAKHBAR (Dakar) – Une collision de bus a fait 40 morts et 87 blessés, dans la nuit du samedi au dimanche, près de Kaffrine, au centre du pays, a-t-on appris, auprès de responsables des sapeurs-pompiers sénégalais.Sur twitter, le président sénégalais Macky Sall a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a aussi décrété 3 jours de deuil national, à compter du lundi 9 janvier.Toujours sur twitter, Macky Sall a annoncé qu’un conseil interministériel se tiendra lundi, « pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs ».Cet accident de la route est l’un des plus meurtriers qu’a connu le Sénégal depuis plusieurs années.