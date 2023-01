Tchad : La Mauritanie participe à la réunion des ministres de la Défense du G5 Sahel

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministre mauritanien de la Défense nationale, Hanena Ould Sidi et le Chef d’état-major général des armées, général de division Moctar Bella Chaabane ont quitté Nouakchott, dimanche soir, à destination de Ndjamena, capitale du Tchad.Les deux responsables mauritaniens participent aux réunions des chefs d’état-major et des ministres de la défense des pays membres du G5 Sahel, aujourd’hui et demain 10 janvier 2022.Le Tchad assure la présidence tournante du G5 Sahel.