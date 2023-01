Primes en retards : des membres du personnel de l’hôpital de Kaédi tiennent un sit-in

ALAKHBAR (Nouakchott) – Des membres du personnel de l’hôpital de Kaédi, ont organisé un sit-in, pour réclamer le paiement de « 9 mois d’arriérés de primes de garde ». Ils ont également signé un communiqué dans lequel ils appellent le ministre de la Santé à intervenir pour résoudre le problème.Dans leur communiqué, les membres du personnel de l’hôpital de Kaédi, ont déclaré ne plus savoir quel saint se vouer étant donné que « la direction de l’hôpital rejette la responsabilité sur les ministères de la Santé et des Finances ».Ils réaffirment par ailleurs leur volonté « d’user de tous les moyens légaux » pour faire valoir leurs droits, imputant aux pouvoirs publics « la responsabilité de ce qui pourrait arriver ».Enfin, les membres du personnel de l’hôpital de Kaédi signataires du texte susmentionné, estiment qu’avec «l’amélioration des prestations et la fin de la corruption, constatées par tout le monde, il devient nécessaire réfléchir sérieusement à la résolution du problème des arriérés ».