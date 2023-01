Le G5 Sahel transfère le quartier général de sa force conjointe à Niamey

ALAKHBAR (Nouakchott) - Les pays membres du G5 Sahel, ont décidé de transférer le quartier général de leur force conjointe de Bamako à Niamey, capitale du Niger.La décision a été prise lundi à Ndjamena, au terme de la réunion des chefs d’état-major du G5 Sahel.Sur sa page Facebook, l’armée mauritanienne a déclaré que la réunion a été consacrée à l’adoption d’une restructuration du G5 Sahel, et la réorganisation de sa force conjointe, à la suite du retrait de certains membres.L’armée mauritanienne a également souligné que dans le cadre de la réorganisation de la force conjointe, des bataillons de combat seront constitués avec de nouvelles missions, en lieu et place des contingents mobilisés actuellement par les pays.Selon la même source, ces mesures visent à donner une nouvelle impulsion au G5 Sahel, afin de lui permettre de faire face aux défis sécuritaires de la région.Il est par ailleurs attendu que les ministres de la défense du G5 Sahel, se réunissent dans la journée du mardi, afin d’entériner les mesures annoncées plus haut.