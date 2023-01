Le ministre des Affaires économiques s’entretient avec l’ambassadeur du Japon

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane, s’est entretenu, mardi, avec l’ambassadeur du Japon à Nouakchott, Uchida Tatsukuni.Dans une déclaration, le ministère a souligné que les discussions ont porté les relations de coopération entre la Mauritanie et Japon, ainsi que les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine du développement économique.La rencontre s’est déroulée en présence du premier conseiller de l’ambassade du Japon, Fujikawa Masahiro, du secrétaire général du ministère, Yacoub Ould Ahmed Aicha, du directeur des financements et de la coopération économique, Mohamed Salem Ould Nani et directeur de la mobilisation de financements, Sy Mamoudou.