D’ex-employés de l’ENER en sit-in devant le ministère de l’Equipement

ALAKHBAR (Nouakchott) – D’ex-employés de l’ancien Etablissement national d’Entretien routier (ENER), ont tenu un sit-in, mardi, devant les locaux du ministère de l’Equipement et des Transports. Ils demandent la réalisation des engagements pris par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à leur endroit.Les délégués des anciens travailleurs de la défunte ENER, réclament le versement d'arriérés et leur intégration à l’Etablissement des Travaux d’Entretien routier (ETER) qui a remplacé l’ENER.Selon les eux, la Présidence a transmis le dossier au ministère de la fonction publique, qui propose deux options. La première a trait à leur intégration à la fonction publique, tandis que la seconde vise à leur verser tous leurs droits, suivant les dispositions du code du travail.Les ex-employés qui ont manifesté ce matin, indiquent que la question est en suspens depuis des années. Ils rappellent en outre, que les droits non payés, sont ceux d’un groupe de personnes vulnérables, dont des veuves et orphelins.