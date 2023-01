Une délégation de l’UFP se réunit avec le président de Tawassoul

ALAKHBAR (Nouakchott) – Une délégation de l’Union des Forces Progressistes (UFP), conduite par son président Mohamed Ould Maouloud, a rendu visite au président nouvellement élu du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), Hamadi Ould Sidi Mokhtar.Tawassoul a dans une déclaration, souligné que la visite de l’UFP avait pour but de féliciter le président du parti élu à l’occasion du quatrième congrès. Il souligne qu’Ould Sidi Mokhtar a chaleureusement reçu les visiteurs et salué leur initiative.La rencontre s’est déroulée en présence du premier vice-président de l’UFP, Lo Gourmo Abdoul et du premier vice-président de Tawassoul, Habib Ould Hmeidatt.