L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz accuse la justice d’être à la botte du pouvoir exécutif

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, s’est dit prêt pour son procès prévu le 25 janvier, soulignant qu’il n’a pas un problème avec la justice mais plutôt avec le pouvoir exécutif.L’ex-président qui s’exprimait en direct sur sa page Facebook, a déclaré qu’ils ont œuvré en 2019 pour l’accession du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au pouvoir, mais a constaté que le ministre de l'intérieur et son frère sont les réels détenteurs du pouvoir. Il les accuse d’être corrompus, rappelant qu’à l’époque, il les avait démis de leurs fonctions d’Ambassadeurs.L’ex-président qui affirme que la justice est à la solde du pouvoir exécutif, a déclaré que des juges ont été démis de leurs fonctions et que d’autres ont obtenu des vacances prolongées, selon le positionnement et la façon dont ils traitaient son dossier.Par ailleurs, l’ex-président a affirmé que l’ancien ministre de la justice Haimoud Ould Ramdan a été congédié pour avoir dit à l’actuel président de la République que « le dossier » monté contre lui ne contenait rien d’incriminant. Il a ajouté que la scène s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du président et d’un autre ministre.Ould Abdel Aziz a enfin indiqué que tous ceux qui osent dire que son dossier est politique s’exposent à des représailles, notant que les fonctionnaires risquent de perdre leur travail et que les hommes d’affaires devront faire face à des contrôles fiscaux assortis d’amendes salées.