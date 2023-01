Alliance électorale : Accord conclu entre les deux tendances de la Coalition Vivre Ensemble

ALAKHBAR (Nouakchott) – Les deux tendances de la Coalition Vivre Ensemble (CVE), ont annoncé avoir mis en place une alliance, en prélude des prochaines élections.La décision a été prise à la suite d’une réunion tenue entre les deux présidents de la CVE et de la CVE/ Vérité et Réconciliation, respectivement Ba Alassane et Dia Alassane.Les deux parties ont indiqué qu’une autre rencontre sera bientôt organisée afin de sceller l’entente au niveau institutionnel. Elles estiment que la décision répond aux aspirations des militants pour la fondation d’une Mauritanie émergente et en paix avec elle-même.