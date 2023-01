Pêche : Signature d’un accord entre la Mauritanie et la société Japon Toni

ALAKHBAR (Nouakchott) – La Mauritanie et la société Japon Toni ont signé un accord de pêche, d’une durée de 5 ans. Il donne aux 25 navires de la société, le droit de pêcher dans les côtes mauritaniennes.La signature s’est déroulée, hier, mardi à Tokyo en présence du ministre mauritanien des Pêches et de l’Economie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Maayif. Il est actuellement en visite au Japon.Le ministre des Pêches a rencontré plusieurs responsables japonais, afin de discuter des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des Pêches.En outre, le ministre a invité son partenaire japonais à soutenir le marché des poissons de Nouakchott et la pêche continentale, entre autres.