Politique : La police empêche la Coalition Alternance de tenir une conférence de presse

ALAKHBAR (Nouakchott) – Une unité de la police a empêché, jeudi, la Coalition Alternance de tenir une conférence de presse. Elle a demandé aux organisateurs de présenter l’autorisation pour tenir une telle activité.La Coalition Alternance est constituée du parti Sawab, du RAG (parti non reconnu), de l’Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste (IRA) et d’une tendance du Manifeste des Haratines.Le Président de l’organisation des jeunes du parti Sawab, Aly Oudikeh, a déclaré que leur parti a obtenu une autorisation écrite, délivrée par les autorités locales.Au moment où ces lignes sont écrites (12 :45), la police occupait encore les lieux, tandis que la Coalition n’avait pas communiqué sur un report ou une annulation de sa conférence de presse.La Coalition Alternance avait invité journalistes et sympathisants à la conférence de presse aujourd’hui, à 11h. Elle avait précisé que l’événement sera l’occasion d’annoncer la constitution d’une alliance électorale, en prélude des prochaines échéances.