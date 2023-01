Augmentation de 50% de la dotation annuelle aux anciens chefs d’Etat et de gouvernement

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le conseil des ministres réuni hier, mercredi, a décidé d’augmenter de 50% la dotation annuelle que reçoivent les anciens chefs d’Etat et de gouvernement.Le conseil a donc adopté le projet de décret modifiant, abrogeant et remplaçant le décret n°2009-059 du 16 février 2009, modifiant le décret n°89-065 du 17 mai 1989 portant attribution d’une dotation annuelle aux anciens chefs d’Etat et aux anciens chefs de gouvernement de la République.Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion, l’augmentation de 50% est effective à compter du 1er janvier 2023.Il est précisé dans le communiqué que c’est la première augmentation accordée aux anciens présidents et chefs de gouvernement, depuis plus de douze (12) ans.